Житель Хабаровского края оставил свою соседку без кошелька

В поселке Хор района имени Лазо полицейские задержали местного жителя — мужчину подозревают в грабеже. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть поступило заявление от жительницы поселка Хор. Как выяснили полицейские, в гости к женщине зашел сосед. Он сидел у нее на кухне и увидел сумку с кошельком. Мужчина схватил его, выбежал из квартиры и скрылся. В кошельке было 1800 рублей.