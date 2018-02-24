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12:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края оставил свою соседку без кошелька

По версии полиции, фигурант ограбил знакомую, когда был у нее в гостях.

В поселке Хор района имени Лазо полицейские задержали местного жителя — мужчину подозревают в грабеже. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть поступило заявление от жительницы поселка Хор. Как выяснили полицейские, в гости к женщине зашел сосед. Он сидел у нее на кухне и увидел сумку с кошельком. Мужчина схватил его, выбежал из квартиры и скрылся. В кошельке было 1800 рублей.

Сейчас в отношении задержанного избрали меру принуждения — обязательство о явке.

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