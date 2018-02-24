В Волгограде пьяный водитель въехал в грузовик и легковушку
ДТП произошло в Тракторозаводском районе на улице Героев Тулы вчера в 9 часов вечера.
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ДТП произошло в Тракторозаводском районе на улице Героев Тулы вчера в 9 часов вечера.
По предварительной информации, 35-летний водитель «Дэу Нексия», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и протаранил автомашины «КамАЗ» и «ВАЗ — 2115».
В результате ДТП водитель и 49-летний пассажир автомашины «Дэу» с травмами госпитализированы.
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