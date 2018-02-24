Крупные пожары начались на месяц раньше в Приморье

Источник: ДЕЙТА

По словам главного синоптика, в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах снега выпало гораздо меньше нормы. Морозы иссушают почву и создаются весьма благоприятные условия для высокой пожарной опасности. Чаще всего такие условия бывают в середине марта — апреле, а в нынешнем сезоне в Хасанском районе они уже присутствуют.

Иными словами, сезон высокой пожарной опасности уже начался в Хасанском районе почти на месяц раньше обычного, и он вполне может «распространятся» с юга на север. И совсем не исключено, что погода может ничем не помочь до мая включительно.

Кроме того, если учесть, что снегозапасы увеличиваются от запада к востоку, повышенная и высокая пожарная опасность лесов и ландшафтных территорий может распространяться и далее с юга на север, по мере снеготаяния, вдоль западных границ края.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что в администрации Приморского края подтвердили, что пожары на юге региона начались. На данный момент леса горят в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском районах и в Уссурийске.