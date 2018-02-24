Крупные пожары начались на месяц раньше в Приморье
Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного, сообщает DEITA. RU. Такое заявление сделал начальник Примгидромета Борис Кубай.
Сезон высокой пожарной опасности начался почти на месяц раньше обычного, сообщает DEITA. RU. Такое заявление сделал начальник Примгидромета Борис Кубай.
По словам главного синоптика, в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Ханкайском районах снега выпало гораздо меньше нормы. Морозы иссушают почву и создаются весьма благоприятные условия для высокой пожарной опасности. Чаще всего такие условия бывают в середине марта — апреле, а в нынешнем сезоне в Хасанском районе они уже присутствуют.
Кроме того, если учесть, что снегозапасы увеличиваются от запада к востоку, повышенная и высокая пожарная опасность лесов и ландшафтных территорий может распространяться и далее с юга на север, по мере снеготаяния, вдоль западных границ края.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что в администрации Приморского края подтвердили, что пожары на юге региона начались. На данный момент леса горят в Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском районах и в Уссурийске.
Екатерина Лапкина.
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