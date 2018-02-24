В Прикамье поймали подростков, которые сожгли автомобиль пенсионера
Пожилой мужчина получил материальный ущерб на 95 тысяч рублей.
Пожилой мужчина получил материальный ущерб на 95 тысяч рублей.
Подростков, которые сожгли автомобиль пенсионера, поймали в Прикамье.
Происшествие случилось в августе 2017 года в Чайковском. На одной из улиц города сгорел автомобиль ВАЗ. Как удалось установить полицейским, машину подожгли.
85-летний пожилой мужчина, которому принадлежал автомобиль, получил материальный ущерб на сумму более 95 тысяч рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, полицейским удалось найти и задержать виновников поджога. Ими оказались два подростка 2000 и 2001 года рождения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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