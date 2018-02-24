В Прикамье поймали подростков, которые сожгли автомобиль пенсионера

Подростков, которые сожгли автомобиль пенсионера, поймали в Прикамье.

Происшествие случилось в августе 2017 года в Чайковском. На одной из улиц города сгорел автомобиль ВАЗ. Как удалось установить полицейским, машину подожгли.

85-летний пожилой мужчина, которому принадлежал автомобиль, получил материальный ущерб на сумму более 95 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, полицейским удалось найти и задержать виновников поджога. Ими оказались два подростка 2000 и 2001 года рождения.