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11:37 (мск), источник: Вести - Калининград

При пожаре в СНТ «Колосок» Калининграда пострадал человек

23 февраля в Калининграде произошёл пожар.

В одноэтажной жилой даче в СНТ «Колосок» загорелись вещи и мебель на площади двух квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 9-и человек и 2-х единиц техники», — отмечается в сообщении.

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