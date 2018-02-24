При пожаре в СНТ «Колосок» Калининграда пострадал человек

В одноэтажной жилой даче в СНТ «Колосок» загорелись вещи и мебель на площади двух квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 9-и человек и 2-х единиц техники», — отмечается в сообщении.