При пожаре в СНТ «Колосок» Калининграда пострадал человек
23 февраля в Калининграде произошёл пожар.
23 февраля в Калининграде произошёл пожар.
В одноэтажной жилой даче в СНТ «Колосок» загорелись вещи и мебель на площади двух квадратных метров. Об этом сообщает
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
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