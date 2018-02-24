Подросток в Самаре сообщил о захвате заложников в больнице им. Семашко
Данные заявителя уже вычислены и проводится проверка.
Данные заявителя уже вычислены и проводится проверка.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, на пульт дежурного, поступило сообщение о захвате заложников. Заявитель рассказал правоохранителям, что заложниками оказались посетители больницы Семашко.
На место, сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб.
Как выяснилось на месте, сообщение оказалось ложным, а больнице ни оказалось никаких золожников, более того в больнице сообщили, что подобных там событий не происходило вообще.
После оперативных действия, полицейские выяснили, что звонок поступил от 12-летнего мальчика. Данные родителей ребенка уже установили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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