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11:57 (мск), источник: Pro Город Самара

Подросток в Самаре сообщил о захвате заложников в больнице им. Семашко

Данные заявителя уже вычислены и проводится проверка.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, на пульт дежурного, поступило сообщение о захвате заложников. Заявитель рассказал правоохранителям, что заложниками оказались посетители больницы Семашко.

На место, сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб.

Как выяснилось на месте, сообщение оказалось ложным, а больнице ни оказалось никаких золожников, более того в больнице сообщили, что подобных там событий не происходило вообще.

После оперативных действия, полицейские выяснили, что звонок поступил от 12-летнего мальчика. Данные родителей ребенка уже установили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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