Подросток в Самаре сообщил о захвате заложников в больнице им. Семашко

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, на пульт дежурного, поступило сообщение о захвате заложников. Заявитель рассказал правоохранителям, что заложниками оказались посетители больницы Семашко.

На место, сразу же выдвинулись сотрудники полиции и специальных служб.

Как выяснилось на месте, сообщение оказалось ложным, а больнице ни оказалось никаких золожников, более того в больнице сообщили, что подобных там событий не происходило вообще.