В Уяре водитель маршрутки пил прямо за рулем

В Уяре Красноярского края 55-летний водитель маршрутки подшофе возил пассажиров. Об этом ЧП рассказали корреспонденту «Комсомольской правде» — Красноярск в пресс-службе УГИБДД России по региону.

На днях автобус остановил наряд ДПС. Для рядовой проверки документов. Бумаги оказались в порядке, а водитель, увы, нет. Инспекторы заметили: от него несет спиртным, имеются и другие признаки алкогольного опьянения.

Тогда как в салоне автобуса были люди! Водитель признался: он вышел в рейс уже пьяным. К тому же на линии принял еще. Показания алкотестера — 0,93 мг/л.