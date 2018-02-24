В Уяре водитель маршрутки пил прямо за рулем
Его лишили прав на 2 года.
Его лишили прав на 2 года.
В Уяре Красноярского края 55-летний водитель маршрутки подшофе возил пассажиров. Об этом ЧП рассказали корреспонденту «Комсомольской правде» — Красноярск в
На днях автобус остановил наряд ДПС. Для рядовой проверки документов. Бумаги оказались в порядке, а водитель, увы, нет. Инспекторы заметили: от него несет спиртным, имеются и другие признаки алкогольного опьянения.
Тогда как в салоне автобуса были люди! Водитель признался: он вышел в рейс уже пьяным. К тому же на линии принял еще. Показания алкотестера — 0,93 мг/л.
В итоге мужчину лишили прав управления авто на два года. На него завели административное дело — за езду в состоянии опьянения. Кстати, теперь он должен выплатить штраф — 30 тысяч рублей.
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