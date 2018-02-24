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11:58 (мск), источник: РИА Новости

В полиции назвали возможную причину пожара на Урале, где погибли дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Причиной пожара в частном жилом доме в Свердловской области, в котором погибли трое детей и пострадали еще три человека, в том числе ребенок, могло стать неосторожное обращение с огнем, заявил РИА Новости в субботу представитель ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

После ликвидации пожара в одноэтажном частном жилом доме в населенном пункте Благовещенское обнаружены тела детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, сообщила ранее прокуратура региона. Родители смогли выбраться на улицу вместе со старшей дочерью 2012 года рождения.

«Пожар не связан с проявлениями криминала. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — сказал Горелых.

По данным прокуратуры, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.

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