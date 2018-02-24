В полиции назвали возможную причину пожара на Урале, где погибли дети
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Причиной пожара в частном жилом доме в Свердловской области, в котором погибли трое детей и пострадали еще три человека, в том числе ребенок, могло стать неосторожное обращение с огнем, заявил РИА Новости в субботу представитель ГУМВД по региону Валерий Горелых.
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