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12:01 (мск), источник: Om1.ru

16 раз судимый омич украл в магазине 10 палок колбасы

Теперь ему грозит до двух лет колонии.

50-летний омич попался на краже в продуктовом магазине на улице Дианова. Мужчину на выходе остановили продавцы. В пакете у него нашли 10 палок колбасы, которые он пронес мимо кассы. Стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей, сообщили в УМВД по городу Омску.

Воришкой оказался житель Советского округа, который ранее 16 раз привлекался к ответственности за имущественные преступления. За 17-ю по счету кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

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