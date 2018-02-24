16 раз судимый омич украл в магазине 10 палок колбасы

50-летний омич попался на краже в продуктовом магазине на улице Дианова. Мужчину на выходе остановили продавцы. В пакете у него нашли 10 палок колбасы, которые он пронес мимо кассы. Стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей, сообщили в УМВД по городу Омску.