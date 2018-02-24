16 раз судимый омич украл в магазине 10 палок колбасы
Теперь ему грозит до двух лет колонии.
Теперь ему грозит до двух лет колонии.
50-летний омич попался на краже в продуктовом магазине на улице Дианова. Мужчину на выходе остановили продавцы. В пакете у него нашли 10 палок колбасы, которые он пронес мимо кассы. Стоимость похищенного составила 3 тысячи рублей, сообщили в УМВД по городу Омску.
Воришкой оказался житель Советского округа, который ранее 16 раз привлекался к ответственности за имущественные преступления. За 17-ю по счету кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.
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