Очевидцы: На КАД — серьезное ДТП, на место прилетал вертолет
Серьезное ДТП собирает пробку на КАД: на месте вертолет, «все перекрыто».
Серьезное ДТП собирает пробку на КАД: на месте вертолет, «все перекрыто».
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Таллинское шоссе произошла серьезная авария с участием автомобиля Chevrolet Niva. На место прилетел санитарный вертолет.
По данным очевидца Бориса, ДТП обошлось без жертв. Информация о произошедшем уточняется.
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