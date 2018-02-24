Очевидцы: На КАД — серьезное ДТП, на место прилетал вертолет

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Таллинское шоссе произошла серьезная авария с участием автомобиля Chevrolet Niva. На место прилетел санитарный вертолет.