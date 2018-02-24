Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Очевидец прокомментировал избиение Норкиным гостя из Украины
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12:19 (мск), источник: Водитель Петербурга

Очевидцы: На КАД — серьезное ДТП, на место прилетал вертолет

Серьезное ДТП собирает пробку на КАД: на месте вертолет, «все перекрыто».

Источник: Reuters

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, перед съездом на Таллинское шоссе произошла серьезная авария с участием автомобиля Chevrolet Niva. На место прилетел санитарный вертолет.

Из-за аварии перекрывали движение, сообщают пользователи «Яндекс. Пробок», а затор, по данным сервиса, уже длинной около двух километров.

По данным очевидца Бориса, ДТП обошлось без жертв. Информация о произошедшем уточняется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дорогам добавят полос
ARKAN сделал систему коммерческого мониторинга доступнее
Российские лыжники завоевали серебро и бронзу в марафоне
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
Глава Чечни проклял Сталина «во веки веков»
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь