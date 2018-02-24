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13:25 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после гибели при пожаре на Урале трех детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в результате пожара в селе Благовещенское Свердловской области трех маленьких детей, сообщает в субботу СУСК по региону.

Источник: Агентство «Москва»

После ликвидации пожара в одноэтажном частном жилом доме в населенном пункте Благовещенское обнаружены тела детей 2014, 2015 и 2018 годов рождения, сообщила ранее прокуратура региона. Родители смогли выбраться на улицу вместе со старшей дочерью 2012 года рождения.

По данным прокуратуры, семья являлась неблагополучной, состояла на учете в органах системы профилактики, родители периодически злоупотребляли спиртными напитками.

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Представитель ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

«В целях наиболее тщательного установления всех обстоятельств случившегося следственным путем по данному сообщению Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По информации следствия, родители погибших детей и их пятилетняя дочь госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, а также представители МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий также будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза выживших пострадавших для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также судебная медицинская экспертиза тел погибших для установления причины смерти. Кроме того, будет назначена пожарно-техническая экспертиза — для установления очага и точной причины возгорания.

Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия, устанавливается, проводилась ли с семьей профилактическая работа со стороны соответствующих органов власти, уточняет СК.

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