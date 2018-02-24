Трагедия на Байкале: погиб дайвер после погружения в озеро в поселке Листвянка
Обстоятельства выясняют следователи.
Обстоятельства выясняют следователи.
Трагедия произошла днем в субботу, 24 февраля, в Иркутской области. В поселке Листвянка на берегу Байкала погиб дайвер. Об этом первыми сообщили в соцсетях очевидцы произошедшего.
— Мы видели машину скорой, медики и сотрудники МЧС пытались спасти дайвера, которого к тому времени уже вытащили на берег, — рассказал иркутянин Альберт Туманов, который был на месте с момент трагедии. — В том, что это дайвер, у нас сомнений не было, он был в специальном костюме, на нем было специальное оборудование с маской и балоном. Несколько минут спортсмену делали искуственное дыхание, но спасти его не удалось.
Факт произошедшего подтвердили спасатели. Однако подробности гибели любителя подводного плавания, причины, а также личность самого спортсмена неизвестны. Сейчас во всем разбираются следователи.
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