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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели эвакуировали 5 человек из горящего дома в Воронеже

Одного из них госпитализировали с ожогами.

Пожарные эвакуировали пять человек из горящей квартиры в доме № 28 по улице Маршака в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Квартира на втором этаже дома загорелась в 20:20 пятницы, 23 февраля. Хозяина квартиры, 49-летнего мужчину, госпитализировали с ожогами головы и рук.

Огонь потушили в 20:36. На месте работали три пожарных расчета. Пламя повредило домашние вещи на площади 7 кв. м.

Сотрудники ГУ МЧС по региону устанавливают причину пожара.

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