Спасатели эвакуировали 5 человек из горящего дома в Воронеже

Пожарные эвакуировали пять человек из горящей квартиры в доме № 28 по улице Маршака в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Квартира на втором этаже дома загорелась в 20:20 пятницы, 23 февраля. Хозяина квартиры, 49-летнего мужчину, госпитализировали с ожогами головы и рук.