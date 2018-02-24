Спасатели эвакуировали 5 человек из горящего дома в Воронеже
Одного из них госпитализировали с ожогами.
Одного из них госпитализировали с ожогами.
Пожарные эвакуировали пять человек из горящей квартиры в доме № 28 по улице Маршака в Воронеже, сообщили в
Огонь потушили в 20:36. На месте работали три пожарных расчета. Пламя повредило домашние вещи на площади 7 кв. м.
Сотрудники ГУ МЧС по региону устанавливают причину пожара.
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