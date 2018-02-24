В Ростовской области нашли пропавших мать и ребенка
В Ростовской области полиция нашла исчезнувших мать с дочерью.
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В Ростовской области полиция нашла исчезнувших мать с дочерью.
В дежурную часть ОМВД России по Тацинскому району сообщили, что 22 февраля женщина с годовалой дочерью ушли из дома и не вернулись. Полиция организовала розыск пропавших. Их приметы передали патрульным, сообщает
Мать с ребенком нашли в Аксайском районе — они гостили у знакомых. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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