В Ростовской области нашли пропавших мать и ребенка

В дежурную часть ОМВД России по Тацинскому району сообщили, что 22 февраля женщина с годовалой дочерью ушли из дома и не вернулись. Полиция организовала розыск пропавших. Их приметы передали патрульным, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.