Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чешские хоккеисты устроили "истерику" перед полуфиналом с Россией
СМИ: Реакция Панина после заявления Соловьева
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Бросивший сборную РФ биатлонист хотел ударить Фуркада
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
МОК накажет за российские медали – СМИ
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12:15 (мск), источник: Sputnik.by

Ночная погоня за пьяным водителем под Пинском завершилась стрельбой

Водитель всячески игнорировал многократные требования об остановке и пытался уйти от преследования на большой скорости.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Пьяного водителя в Пинском районе удалось остановить только с помощью выстрелов, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Читайте также
В Гродно под автомобиль попал 11-летний мальчик

В ночь на 24 февраля правоохранителям поступила информация об автомобиле Ford Sierra, который двигался в направлении деревни Посеничи (Пинский район), за рулем иномарки мог находиться пьяный мужчина. Милиция оперативно выбыла на место. Водитель на неоднократные требования об остановке не реагировал, наоборот, увеличив скорость, он попытался скрыться в направлении дороги Кобрин — Пинск — Гомель.

«Милиционером ОМОН для принудительной остановки транспортного средства было использовано табельное оружие. Произведено два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных выстрела по колесам указанного транспортного средства, один из которых поразил заднее левое колесо автомобиля», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Около 01:20 вблизи деревни Оснежицы водителя удалось задержать. Им оказался 27-летний житель агрогородка Парохонск. Экспертиза показала, что в крови нарушителя 1,73 промилле алкоголя.

«В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 18.16, ч.3 ст. 18.21, ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь», — заключили в ГАИ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Какой сегодня праздник: 24 февраля 2018 года
Домрачева и Загитова в порядке живой очереди, или Дела соседские
Российские лыжники завоевали серебро и бронзу в марафоне
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
Глава Чечни проклял Сталина «во веки веков»
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь