Ночная погоня за пьяным водителем под Пинском завершилась стрельбой

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Пьяного водителя в Пинском районе удалось остановить только с помощью выстрелов, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

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В ночь на 24 февраля правоохранителям поступила информация об автомобиле Ford Sierra, который двигался в направлении деревни Посеничи (Пинский район), за рулем иномарки мог находиться пьяный мужчина. Милиция оперативно выбыла на место. Водитель на неоднократные требования об остановке не реагировал, наоборот, увеличив скорость, он попытался скрыться в направлении дороги Кобрин — Пинск — Гомель.

«Милиционером ОМОН для принудительной остановки транспортного средства было использовано табельное оружие. Произведено два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных выстрела по колесам указанного транспортного средства, один из которых поразил заднее левое колесо автомобиля», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Около 01:20 вблизи деревни Оснежицы водителя удалось задержать. Им оказался 27-летний житель агрогородка Парохонск. Экспертиза показала, что в крови нарушителя 1,73 промилле алкоголя.