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12:16 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Водитель на машине сбил 48-летнего пешехода. Авария произошла минувшим вечером на проспекте Дачия.

Источник: Publika.md

По данным полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

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«Нам сообщили, что на проспекте Дачия в районе виадука автомобиль сбил пешехода. Составили протокол. Установили личность пострадавшего. Водитель прошёл алкотест, он был трезвым», — сказал патрульный инспектор Роман Кирика.

А вот пострадавший, по словам врачей, был выпившим. Его доставили в больницу.

«Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время его состояние стабильное. Проведём обследование, установим, что у него повреждено», — отметил врач БСМП Василий Шаугур.

Ведётся следствие. Если водителя признают виновным, ему грозит до полутора тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.

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