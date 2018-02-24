В Кишиневе автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
Водитель на машине сбил 48-летнего пешехода. Авария произошла минувшим вечером на проспекте Дачия.
Водитель на машине сбил 48-летнего пешехода. Авария произошла минувшим вечером на проспекте Дачия.
По данным полиции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
«Нам сообщили, что на проспекте Дачия в районе виадука автомобиль сбил пешехода. Составили протокол. Установили личность пострадавшего. Водитель прошёл алкотест, он был трезвым», — сказал патрульный инспектор Роман Кирика.
А вот пострадавший, по словам врачей, был выпившим. Его доставили в больницу.
«Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время его состояние стабильное. Проведём обследование, установим, что у него повреждено», — отметил врач БСМП Василий Шаугур.
Ведётся следствие. Если водителя признают виновным, ему грозит до полутора тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.
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