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12:20 (мск), источник: Publika.md

За ночь в столице поймали девять пьяных водителей

Девятерых водителей остановили пьяными за рулём минувшей ночью в столице. Один из выпивших автолюбителей спровоцировал аварию. Он врезался в такси.

Удар был настолько сильный, что машину отбросило на 20 метров. Пострадавших нет.

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— Что произошло, вы можете говорить?
— Авария.
— Причина ДТП? Вы пили?
— Нет.
— Точно?
— Да.

А один из нарушителей, недовольный тем, что его остановили, стал угрожать полицейским.

— Вы продолжаете настаивать на том, что добьётесь моего увольнения из полиции?
— Да! Вас всех уволят: и тебя, и его.

Были и такие, кто отказывался предъявлять документы.

Один из водителей ехал с повреждённым колесом. Было открыто уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде общественных работ и лишение прав сроком на пять лет.

«Заметили, что у машины повреждено колесо. Остановили водителя. Автомобиль зарегистрирован в Великобритании. Водитель оказался пьян, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,40 промилле», — сказал глава отделения НПИ Георгий Спыну.

Рейд прошёл в рамках операции «Белые ночи».

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