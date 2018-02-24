За ночь в столице поймали девять пьяных водителей

Удар был настолько сильный, что машину отбросило на 20 метров. Пострадавших нет.

Читайте также В Кишиневе автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

— Что произошло, вы можете говорить?

— Авария.

— Причина ДТП? Вы пили?

— Нет.

— Точно?

— Да.

А один из нарушителей, недовольный тем, что его остановили, стал угрожать полицейским.

— Вы продолжаете настаивать на том, что добьётесь моего увольнения из полиции?

— Да! Вас всех уволят: и тебя, и его.