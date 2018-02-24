На дамбе по пути в Кронштадт у автобуса отвалились задние колеса
В неисправный автобус врезался автомобиль.
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В неисправный автобус врезался автомобиль.
В Кронштадском районе Петербурга иномарка врезалась в рейсовый автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Задние колеса отвалились у автобуса, следующего рейсом № 215 «Гражданская улица — улица Пограничников».
Когда общественный транспорт остановился для ремонта, в него сзади влетела иномарка.
Позже водитель легкового автомобиля говорил, что его подрезали перед ДТП.
Сведений о пострадавших не поступало.
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