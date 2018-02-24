На дамбе по пути в Кронштадт у автобуса отвалились задние колеса

В Кронштадском районе Петербурга иномарка врезалась в рейсовый автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Задние колеса отвалились у автобуса, следующего рейсом № 215 «Гражданская улица — улица Пограничников».

Когда общественный транспорт остановился для ремонта, в него сзади влетела иномарка.

Позже водитель легкового автомобиля говорил, что его подрезали перед ДТП.