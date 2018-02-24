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12:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На дамбе по пути в Кронштадт у автобуса отвалились задние колеса

В неисправный автобус врезался автомобиль.

В Кронштадском районе Петербурга иномарка врезалась в рейсовый автобус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Задние колеса отвалились у автобуса, следующего рейсом № 215 «Гражданская улица — улица Пограничников».

Когда общественный транспорт остановился для ремонта, в него сзади влетела иномарка.

Позже водитель легкового автомобиля говорил, что его подрезали перед ДТП.

Сведений о пострадавших не поступало.

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