Летевший в Астрахань самолет сел в Волгограде из-за смерти пассажирки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет рейсом Москва-Астрахань внепланово приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту, сообщил РИА Новости представитель Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.
«В 0.10 мск 24 февраля самолет рейсом Москва-Астрахань совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажирки», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пассажирка была преклонного возраста.
Информация о происшествии была зарегистрирована транспортной полицией, материалы будут переданы следователям для организации проверки.
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