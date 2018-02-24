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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Летевший в Астрахань самолет сел в Волгограде из-за смерти пассажирки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет рейсом Москва-Астрахань внепланово приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту, сообщил РИА Новости представитель Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.

«В 0.10 мск 24 февраля самолет рейсом Москва-Астрахань совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажирки», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пассажирка была преклонного возраста.

Информация о происшествии была зарегистрирована транспортной полицией, материалы будут переданы следователям для организации проверки.

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