В Башкирии во дворе многоэтажки обнаружили бездыханное тело полицейского

23 февраля, около 10:30 часов утра в правоохранительные органы башкирского города Благовещенск поступило сообщение об обнаружении во дворе многоэтажки тела неизвестного мужчины. Выяснилось, что погибший был сотрудником МВД. Им оказался 35-летний Владислав Шиляев.

В настоящее время по данному факту СКР по Башкирии проводит доследственную проверку. По предварительной версии следователей, мужчина выпал из окна подъезда той самой многоэтажки, во дворе которой его и обнаружили, сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии.

Друзья и коллеги погибшего утверждают, что Владислав оставил предсмертную записку, в которой обвинял в своем поступке региональное МВД и, якобы, свою супругу. Об этом они пишут в социальных сетях. Данную информацию предстоит проверить следователям.