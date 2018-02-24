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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии во дворе многоэтажки обнаружили бездыханное тело полицейского

Трагедия произошла в День защитника Отечества.

23 февраля, около 10:30 часов утра в правоохранительные органы башкирского города Благовещенск поступило сообщение об обнаружении во дворе многоэтажки тела неизвестного мужчины. Выяснилось, что погибший был сотрудником МВД. Им оказался 35-летний Владислав Шиляев.

В настоящее время по данному факту СКР по Башкирии проводит доследственную проверку. По предварительной версии следователей, мужчина выпал из окна подъезда той самой многоэтажки, во дворе которой его и обнаружили, сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии.

Друзья и коллеги погибшего утверждают, что Владислав оставил предсмертную записку, в которой обвинял в своем поступке региональное МВД и, якобы, свою супругу. Об этом они пишут в социальных сетях. Данную информацию предстоит проверить следователям.

У мужчины остались жена и двое детей.

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