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13:40 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре водитель мусоровоза наказал автолюбителя за неправильную парковку

Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения.

Водитель мусоровоз порезал колеса легковому автомобилю, припаркованному в районе лома № 113 по Московскому шоссе.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля парковался таким образом, что затруднял проезд мусоровозу. Водитель грузовика неоднократно предупреждал автолюбителя о том, что машина перекрывает проезд. Но, судя по всему, замечания так и не подействовали. И водитель большегруза решился на отчаянные действия — он прорезал колеса легкового автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Происшествие попало в объектив подъездной камеры, которая была установлена по программе «Безопасный дом». Скорее всего, теперь в обстоятельствах этого дела будет разбираться суд.

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