В Самаре водитель мусоровоза наказал автолюбителя за неправильную парковку
Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения.
Происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения.
Водитель мусоровоз порезал колеса легковому автомобилю, припаркованному в районе лома № 113 по Московскому шоссе.
Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля парковался таким образом, что затруднял проезд мусоровозу. Водитель грузовика неоднократно предупреждал автолюбителя о том, что машина перекрывает проезд. Но, судя по всему, замечания так и не подействовали. И водитель большегруза решился на отчаянные действия — он прорезал колеса легкового автомобиля.
Происшествие попало в объектив подъездной камеры, которая была установлена по программе «Безопасный дом». Скорее всего, теперь в обстоятельствах этого дела будет разбираться суд.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.