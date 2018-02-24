В Самаре водитель мусоровоза наказал автолюбителя за неправильную парковку

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля парковался таким образом, что затруднял проезд мусоровозу. Водитель грузовика неоднократно предупреждал автолюбителя о том, что машина перекрывает проезд. Но, судя по всему, замечания так и не подействовали. И водитель большегруза решился на отчаянные действия — он прорезал колеса легкового автомобиля.