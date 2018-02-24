В Перми в районе кольцевой развязки на Макаренко произошло ДТП с автобусом

Легковой автомобиль LADA Vesta, за рулём которого находился мужчина 1970 года рождения, двигался по проезду со стороны улицы Студенческой в направлении улицы Макаренко. По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобусом около дома № 29 по улице Макаренко во время выезда со второстепенной дороги на главную.