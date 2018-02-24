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13:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в районе кольцевой развязки на Макаренко произошло ДТП с автобусом

Пострадал водитель легкового автомобиля.

Источник: Reuters

ДТП с участием автобуса произошло в Перми в районе кольцевой развязки на улице Макаренко.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, авария случилась 23 февраля около 17.25.

Легковой автомобиль LADA Vesta, за рулём которого находился мужчина 1970 года рождения, двигался по проезду со стороны улицы Студенческой в направлении улицы Макаренко. По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобусом около дома № 29 по улице Макаренко во время выезда со второстепенной дороги на главную.

В результате аварии водитель легкового автомобиля пострадал. Ему была оказана разовая помощь на месте ДТП.

Напомним, ранее в районе развязки на улице Макаренко в результате ДТП с автобусами погиб 12-летний школьник.

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