МЧС зафиксировало многочисленные трещины и промоины на льду Куршского и Калининградского залива

Разведка акваторий Куршского и Калининградского заливов осуществлялась с борта вертолета авиационно-спасательного центра МЧС России Ка-32. В ней участвовали, в том числе и представители Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ходе мониторинга были выявлены разрушения льда, в частности, поля с торосами, многочисленные трещины и промоины. Лед визуально на водных объектах имеет различную толщину. В местах впадении рек в заливы — промоины и полыньи.