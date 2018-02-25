МЧС зафиксировало многочисленные трещины и промоины на льду Куршского и Калининградского залива
МЧС Калининградской области провело мониторинг ледовой обстановки с воздуха.
МЧС Калининградской области провело мониторинг ледовой обстановки с воздуха.
Разведка акваторий Куршского и Калининградского заливов осуществлялась с борта вертолета
Как сообщает
Такое состояние ледового покрова крайне опасно, есть большая вероятность образования новых трещин, увеличения промоин, а также неожиданного разлома и отрыва льда. Спасатели настоятельно рекомендуют рыбакам не подвергать опасности свои жизни и не выходить на лед водоемов.
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