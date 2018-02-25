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12:02 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области увеличилось количество нападений на врачей

В регионе увеличилось число случаев нападения пациентов на сотрудников скорой медицинской помощи, больничных приёмных покоев и травмпунктов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

— Проблема проявления агрессии против врачей, фельдшеров, медсестёр в последнее время действительно обострилась по всей стране, в том числе и в нашей области. Поэтому мы все понимаем, что люди в белых халатах, которые спасают жизнь и сохраняют здоровье граждан, сами нуждаются в защите со стороны государства, — заявила на профильном круглом столе председатель региональной Врачебной палаты Ольга Краснова.

По данным Минздрава РФ, в 2016 году совершено 1226 преступлений, связанных с насилием в отношении медицинских работников. Эксперты отмечают, что в действительности таких случаев гораздо больше, так как не все инциденты отражаются в официальных отчётах из-за нежелания пострадавших предавать происшествия огласке и опасений негативного общественного резонанса.

В Калининградской области до 2017 года не зарегистрировано ни одного нападения на сотрудников скорой помощи, однако в прошлом году было сразу три происшествия. Похожий инцидент произошёл уже в начале 2018 года. По словам главного врача Городской станции скорой медицинской помощи Алексея Стенина, женщина, получившая ушибы и сотрясение мозга, уже 29 дней находится на больничном.

Кроме того, возросло количество эпизодов хулиганских действий пациентов и их родственников в отношении сотрудников наркологической и психиатрической служб, травмпунктов БСМП и центральной городской клинической больницы.

Конечно, впоследствии суд встал на сторону работника нашего травмпункта, но от этого легче не становится: наши медики, особенно женщины, остаются совершенно беззащитными перед агрессивными пациентами, — подчеркнул главврач ЦГКБ Сергей Куликов.

Участники круглого стола поддержали идею законопроекта о защите жизни и здоровья медиков, который принят Госдумой в первом чтении и находится на доработке. Также представители профессионального сообщества решили внести свои предложения. Среди них — оснащение больниц камерами видеонаблюдения, обращение в правоохранительные органы для своевременного реагирования на случаи нападения на врачей или противостояния исполнению ими служебных обязанностей, организация практических курсов для обучения сотрудников медучреждений грамотным действиям в напряжённых ситуациях.

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