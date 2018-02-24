Пропавшего без вести южноуральца нашли замерзающим в лесу

Южноуралец отдыхал на базе отдыха возле озера Дуванкуль, что в Увельском районе. В какой-то момент он ушел от своей компании и не вернулся. Друзья сначала сами пытались найти его, но тщетно. И тогда вызвали полицию вместе со спасателями.