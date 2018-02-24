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24 февраля, источник: Комсомольская правда

Пропавшего без вести южноуральца нашли замерзающим в лесу

Он лежал на снегу в позе эмбриона и без обуви.

Южноуралец отдыхал на базе отдыха возле озера Дуванкуль, что в Увельском районе. В какой-то момент он ушел от своей компании и не вернулся. Друзья сначала сами пытались найти его, но тщетно. И тогда вызвали полицию вместе со спасателями.

Ночью беднягу все-таки нашли. Он лежал в лесу на снегу в позе эмбриона.

— Он был босиком, а рядом валялся ботинок. Мужчина был сильно пьян и толком не смог ничего объяснить, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели передали пострадавшего медикам.

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