Пропавшего без вести южноуральца нашли замерзающим в лесу
Он лежал на снегу в позе эмбриона и без обуви.
Он лежал на снегу в позе эмбриона и без обуви.
Южноуралец отдыхал на базе отдыха возле озера Дуванкуль, что в Увельском районе. В
Ночью беднягу
— Он был босиком, а рядом валялся ботинок. Мужчина был сильно пьян и толком не смог ничего объяснить, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в
Спасатели передали пострадавшего медикам.
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