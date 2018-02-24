В Воронеже водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе

На остановке Минская в Воронеже водитель Citroen Xsara сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. ДТП произошло вечером в пятницу, 23 февраля. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Авария произошла на Ленинском проспекте, в районе дома № 121, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. В 20.40 22-летний водитель автомобиля Citroen Xsara, житель Новоусманского района, двигаясь со стороны остужевского кольца по направлению к улице Димитрова, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек.

Воронежцев, 31-летнего мужчину и его спутницу, которая не смогла назвать свой возраст и не имела при себе документов, доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.