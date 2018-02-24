В Воронеже водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе
Пострадавших мужчину и женщину доставили с травмами в больницу.
Пострадавших мужчину и женщину доставили с травмами в больницу.
На остановке Минская в Воронеже водитель Citroen Xsara сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. ДТП произошло вечером в пятницу, 23 февраля. Пострадавших госпитализировали с травмами.
Авария произошла на Ленинском проспекте, в районе дома № 121, рассказали в
Воронежцев, 31-летнего мужчину и его спутницу, которая не смогла назвать свой возраст и не имела при себе документов, доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии выясняются.
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