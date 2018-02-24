В Уфе при странных обстоятельствах пропала мать троих детей

В ночь с 21 на 22 февраля в Уфе пропала 32-летняя мать троих детей Алия Файзуллина. Родственники обратились в полицию, родная сестра Алии Эльмира, через социальные сети обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в ее поисках.

По словам родственницы, женщина вышла из дома в ночь на четверг и направилась в круглосуточный магазин. Мобильный телефон она оставила дома. Также сестра многодетной матери сообщает, что никаких конфликтов дома не было.

Приметы Алии: рост около 158 см, вес около 50 кг, худенькая, миниатюрная, носит очки. В день пропажи женщина была одета в удлиненную черную куртку.