В Уфе при странных обстоятельствах пропала мать троих детей
32-летней Алии Файзуллиной нет дома уже почти трое суток.
32-летней Алии Файзуллиной нет дома уже почти трое суток.
В ночь с 21 на 22 февраля в Уфе пропала 32-летняя мать троих детей Алия Файзуллина. Родственники обратились в полицию, родная сестра Алии Эльмира, через социальные сети обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в ее поисках.
По словам родственницы, женщина вышла из дома в ночь на четверг и направилась в круглосуточный магазин. Мобильный телефон она оставила дома. Также сестра многодетной матери сообщает, что никаких конфликтов дома не было.
Приметы Алии: рост около 158 см, вес около 50 кг, худенькая, миниатюрная, носит очки. В день пропажи женщина была одета в удлиненную черную куртку.
Всем, кто видел, либо обладает
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