Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Вера в реанимации: история мамы
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Наталия Орейро снялась в чувственной фотосессии
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
24 февраля, источник: Комсомольская правда

В Уфе при странных обстоятельствах пропала мать троих детей

32-летней Алии Файзуллиной нет дома уже почти трое суток.

В ночь с 21 на 22 февраля в Уфе пропала 32-летняя мать троих детей Алия Файзуллина. Родственники обратились в полицию, родная сестра Алии Эльмира, через социальные сети обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в ее поисках.

По словам родственницы, женщина вышла из дома в ночь на четверг и направилась в круглосуточный магазин. Мобильный телефон она оставила дома. Также сестра многодетной матери сообщает, что никаких конфликтов дома не было.

Приметы Алии: рост около 158 см, вес около 50 кг, худенькая, миниатюрная, носит очки. В день пропажи женщина была одета в удлиненную черную куртку.

Всем, кто видел, либо обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, родные просят обратиться в полицию.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пожарные и спасатели - на всех катках страны
Вышел американский сериал "Семь секунд" по фильму Юрия Быкова "Майор"
ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиян
Боевую машину спецназа «Чаборз-6» представили в Грозном
В Тунисе задержали корабль с оружием из России
«Короли госзаказа»: кто получает тендеры на миллиарды рублей
Актриса выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале
В небе над Петербургом появились световые столбы
ЦИК проведет расследование после ошибки тульского избиркома
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Мы не умеем побеждать на заказ. Почему золото ОИ еще не у России Россия не первая, кто недооценивала немцев
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь