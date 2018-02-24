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24 февраля, источник: Om1.ru

В Омске ПАЗик с пассажирами врезался в столб

Пассажиры в салоне отделались испугом.

Сегодня днем произошло ДТП с участием пассажирского ПАЗа ИП Бондаренко, ехавшего по маршруту № 49. На свободной улице автобус въехал в столб. Об этом сообщила в паблике «Аварийный Омск» очевидица Дарья Титова.

Судя по ее комментарию, в салоне было немного пассажиров, никто не пострадал. Девушка беспокоится, что, если бы автобус был полон, последствия оказались бы более тяжелыми. Она считает, что причиной могла стать усталость водителя.

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