В Омске ПАЗик с пассажирами врезался в столб

Сегодня днем произошло ДТП с участием пассажирского ПАЗа ИП Бондаренко, ехавшего по маршруту № 49. На свободной улице автобус въехал в столб. Об этом сообщила в паблике «Аварийный Омск» очевидица Дарья Титова.

Судя по ее комментарию, в салоне было немного пассажиров, никто не пострадал. Девушка беспокоится, что, если бы автобус был полон, последствия оказались бы более тяжелыми. Она считает, что причиной могла стать усталость водителя.