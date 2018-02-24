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24 февраля, источник: Lenta.Ru

В Тунисе задержали корабль с оружием из России

Власти Туниса задержали корабль с военной техникой и аммуницией, вышедший из порта Новороссийска. Об этом сообщают Maritime Bulletin и агентство Agenzia Nova.

По данным Maritime Bulletin, судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун. Оператор корабля — турецкая компания.

В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт. При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи, пишет Agenzia Nova.

Агентство утверждает, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.

Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс. Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.

В январе африканский сухогруз протаранил шедший в Сирию российский военный корабль «Ямал». Судно ранее неоднократно доставляло в Арабскую Республику грузы, в том числе боеприпасы.

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