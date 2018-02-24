На Первом канале расскажут, как в Прикамье 40 лет назад перепутали детей

Историю о том, как в Пермском крае 40 лет назад перепутали новорождённых, покажут на Первом канале.

Случай произошёл в посёлке Пожва Кудымкарского района Пермского края, сообщает Parmanews. 7 марта 1978 в местном роддоме родились четыре девочки — Виктория и три Татьяны. Одну из Тань перепутали с Викой. Сорок лет женщины не знали своих настоящих родителей.

Одна из мам чувствовала, что растила чужого ребёнка. Она обратилась в передачу «Пусть говорят» на Первом канале, чтобы узнать правду. 19 февраля прошли съёмки. Программа выйдет в эфир 7 марта, в день рождения женщин, которых подменили в роддоме. Со своими биологическими матерями впервые жительницы Пожвы встретились только в прошлом году.