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24 февраля, источник: АиФ Прикамье

На Первом канале расскажут, как в Прикамье 40 лет назад перепутали детей

Врачи случайно подменили новорождённых в роддоме, и две женщины росли в чужих семьях.

Историю о том, как в Пермском крае 40 лет назад перепутали новорождённых, покажут на Первом канале.

Случай произошёл в посёлке Пожва Кудымкарского района Пермского края, сообщает Parmanews. 7 марта 1978 в местном роддоме родились четыре девочки — Виктория и три Татьяны. Одну из Тань перепутали с Викой. Сорок лет женщины не знали своих настоящих родителей.

Одна из мам чувствовала, что растила чужого ребёнка. Она обратилась в передачу «Пусть говорят» на Первом канале, чтобы узнать правду. 19 февраля прошли съёмки. Программа выйдет в эфир 7 марта, в день рождения женщин, которых подменили в роддоме. Со своими биологическими матерями впервые жительницы Пожвы встретились только в прошлом году.

«Мама долго не хотела говорить, о том, что я не родная. Я от всего этого до сих пор не могу отойти», — рассказала одна их женщин, которая выросла в чужой семье.

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