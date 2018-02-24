Взрывчатку на «Электросиле» не нашли
Станцию синей ветки петербургского метрополитена проверили и вернули пассажирам днем 24 февраля. Брошенные вещи оказались безопасны.
Станцию синей ветки петербургского метрополитена проверили и вернули пассажирам днем 24 февраля. Брошенные вещи оказались безопасны.
Как сообщили в
В 15:53 пассажирам разрешили заходить на станцию, а поездам — останавливаться на «Электросиле».
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