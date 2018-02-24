Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
Ахеджакова отреагировала на слова Серебрякова о хамстве россиян
«Постарела»: поклонники обсуждают внешность Юлии Высоцкой
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Наталия Орейро снялась в чувственной фотосессии
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
24 февраля, источник: Informburo.kz

Суд взыскал более 5 млн тенге с парка Шахтинска за смерть девочки под каруселью

Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны.

Источник: Informburo.kz

Более пяти млн тенге должен выплатить центральный парк Шахтинска Карагандинской области родителям девочки, погибшей под каруселью. Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны, сообщает «КазТАГ».

Читайте также
В Караганде во время работы оборвался трос аттракциона «Башня падения»

«Исковые требования Александра и Оксаны Переседовых удовлетворить частично. Взыскать с КГКП “Барс” в их пользу материальный вред в размере 350 тысяч тенге, в пользу Александра Переседова — моральный вред в размере 2,5 млн тенге, в пользу Оксаны Переседовой — моральный вред в размере 2,5 млн тенге. В остальной части иска во взыскании с акимата Шахтинска отказать», — сообщили в пресс-службе Шахтинского городского суда.

Трагедия произошла на территории парка в мае 2015 года. Следствие установило, что из-за наезда подвижных частей аттракциона «Лебеди» пострадала трёхлетняя Варвара Переседова. От полученных телесных повреждений она скончалась в реанимации центральной городской больницы.

«По этому факту было начато досудебное расследование, которое длилось более двух лет. Всё это время сроки производства по уголовному делу неоднократно прерывались, само расследование неоднократно прекращалось в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и недоказанностью вины. В связи с этим в адрес руководства МВД, Генеральной прокуратуры РК, Администрации Президента РК, в том числе нижестоящих инстанций органов прокуратуры и внутренних дел Карагандинской области неоднократно направлялись жалобы на незаконно принятые процессуальные решения», — уточнили в суде Шахтинска.

Также в суде подчеркнули, что смерть единственного и долгожданного ребёнка для родителей оказалась тяжёлой потерей, и им приходилось неоднократно обращаться за помощью к психологу.

При досудебном разбирательстве было установлено, что при эксплуатации аттракциона был допущен ряд грубейших нарушений законодательства. По устранению этих нарушений были даны рекомендации. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Копирование и использование данной информации возможно только с разрешения информационного агентства «КазТАГ».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Зимний забег "Алматы марафона" впервые собрал тысячу бегунов
ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиян
Боевую машину спецназа «Чаборз-6» представили в Грозном
В Тунисе задержали корабль с оружием из России
«Короли госзаказа»: кто получает тендеры на миллиарды рублей
Актриса выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале
В небе над Петербургом появились световые столбы
Как церковный раскол сделал патриотов изменниками и шпионами
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Мы не умеем побеждать на заказ. Почему золото ОИ еще не у России Россия не первая, кто недооценивала немцев
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Плавучие отели появятся в Петербурге в мае
Замглавы Минстроя назвал самую резонансную стройку РФ
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь