Суд взыскал более 5 млн тенге с парка Шахтинска за смерть девочки под каруселью
Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны.
Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны.
Более пяти млн тенге должен выплатить центральный парк Шахтинска Карагандинской области родителям девочки, погибшей под каруселью. Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны, сообщает «КазТАГ».
«Исковые требования Александра и Оксаны Переседовых удовлетворить частично. Взыскать с КГКП “Барс” в их пользу материальный вред в размере 350 тысяч тенге, в пользу Александра Переседова — моральный вред в размере 2,5 млн тенге, в пользу Оксаны Переседовой — моральный вред в размере 2,5 млн тенге. В остальной части иска во взыскании с акимата Шахтинска отказать», — сообщили в
Трагедия произошла на территории парка в мае 2015 года. Следствие установило, что
«По этому факту было начато досудебное расследование, которое длилось более двух лет. Всё это время сроки производства по уголовному делу неоднократно прерывались, само расследование неоднократно прекращалось в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и недоказанностью вины. В связи с этим в адрес руководства МВД, Генеральной прокуратуры РК, Администрации Президента РК, в том числе нижестоящих инстанций органов прокуратуры и внутренних дел Карагандинской области неоднократно направлялись жалобы на незаконно принятые процессуальные решения», — уточнили в суде Шахтинска.
Также в суде подчеркнули, что смерть единственного и долгожданного ребёнка для родителей оказалась тяжёлой потерей, и им приходилось неоднократно обращаться за помощью к психологу.
При досудебном разбирательстве было установлено, что при эксплуатации аттракциона был допущен ряд грубейших нарушений законодательства. По устранению этих нарушений были даны рекомендации. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Копирование и использование данной информации возможно только с разрешения информационного агентства «КазТАГ».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.