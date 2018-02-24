Суд взыскал более 5 млн тенге с парка Шахтинска за смерть девочки под каруселью

Источник: Informburo.kz

Более пяти млн тенге должен выплатить центральный парк Шахтинска Карагандинской области родителям девочки, погибшей под каруселью. Суд частично удовлетворил требования пострадавшей стороны, сообщает «КазТАГ».

«Исковые требования Александра и Оксаны Переседовых удовлетворить частично. Взыскать с КГКП “Барс” в их пользу материальный вред в размере 350 тысяч тенге, в пользу Александра Переседова — моральный вред в размере 2,5 млн тенге, в пользу Оксаны Переседовой — моральный вред в размере 2,5 млн тенге. В остальной части иска во взыскании с акимата Шахтинска отказать», — сообщили в пресс-службе Шахтинского городского суда.

Трагедия произошла на территории парка в мае 2015 года. Следствие установило, что из-за наезда подвижных частей аттракциона «Лебеди» пострадала трёхлетняя Варвара Переседова. От полученных телесных повреждений она скончалась в реанимации центральной городской больницы.

«По этому факту было начато досудебное расследование, которое длилось более двух лет. Всё это время сроки производства по уголовному делу неоднократно прерывались, само расследование неоднократно прекращалось в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения и недоказанностью вины. В связи с этим в адрес руководства МВД, Генеральной прокуратуры РК, Администрации Президента РК, в том числе нижестоящих инстанций органов прокуратуры и внутренних дел Карагандинской области неоднократно направлялись жалобы на незаконно принятые процессуальные решения», — уточнили в суде Шахтинска.

Также в суде подчеркнули, что смерть единственного и долгожданного ребёнка для родителей оказалась тяжёлой потерей, и им приходилось неоднократно обращаться за помощью к психологу.

При досудебном разбирательстве было установлено, что при эксплуатации аттракциона был допущен ряд грубейших нарушений законодательства. По устранению этих нарушений были даны рекомендации. Приговор в законную силу ещё не вступил.