Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Башкирии

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УФА, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии, сообщили в субботу в пресс-службе ГИБДД по республике.

«На 1335 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск столкнулись “Дэу Нексия” и грузовик “Скания 440”. В результате аварии трое пассажиров — мужчины 23, 55 и 49 лет — из салона легкового автомобиля скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

При этом водители обоих транспортных средств не пострадали.