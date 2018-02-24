В Екатеринбурге водитель Toyota RAV4 въехал в припаркованные автомобили, когда у него случился сердечный приступ
Повреждения получили 10 машин.
Повреждения получили 10 машин.
В Екатеринбурге сердечный приступ водителя стал причиной ДТП. 48-летний мужчина ехал на перекрестке улиц Комсомольская — Чаадаева, когда у него внезапно заболело сердце и снизилось давление. Он потерял управление над своим автомобилем Toyota RAV4 и въехал в припаркованные машины.
— Мужчина потерял управление и въехал на парковку. Механические повреждения получили порядка 10 машин. После этого Toyota снесла ещё дорожное ограждение и остановилась, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу.
Из людей никто не пострадал. Водитель кроссовера был госпитализирован в больницу № 7.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.