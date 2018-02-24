В Екатеринбурге водитель Toyota RAV4 въехал в припаркованные автомобили, когда у него случился сердечный приступ

В Екатеринбурге сердечный приступ водителя стал причиной ДТП. 48-летний мужчина ехал на перекрестке улиц Комсомольская — Чаадаева, когда у него внезапно заболело сердце и снизилось давление. Он потерял управление над своим автомобилем Toyota RAV4 и въехал в припаркованные машины.

— Мужчина потерял управление и въехал на парковку. Механические повреждения получили порядка 10 машин. После этого Toyota снесла ещё дорожное ограждение и остановилась, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу.