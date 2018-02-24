Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Раскрыт "циничный" план МОК по Крушельницкому - Свищев
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Наталия Орейро снялась в чувственной фотосессии
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Мозг начинает стареть с 25 лет
Медики рассказали, как пережить морозы
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
24 февраля, источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге водитель Toyota RAV4 въехал в припаркованные автомобили, когда у него случился сердечный приступ

Повреждения получили 10 машин.

В Екатеринбурге сердечный приступ водителя стал причиной ДТП. 48-летний мужчина ехал на перекрестке улиц Комсомольская — Чаадаева, когда у него внезапно заболело сердце и снизилось давление. Он потерял управление над своим автомобилем Toyota RAV4 и въехал в припаркованные машины.

— Мужчина потерял управление и въехал на парковку. Механические повреждения получили порядка 10 машин. После этого Toyota снесла ещё дорожное ограждение и остановилась, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу.

Из людей никто не пострадал. Водитель кроссовера был госпитализирован в больницу № 7.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пожарные и спасатели - на всех катках страны
Вышел американский сериал "Семь секунд" по фильму Юрия Быкова "Майор"
ОКР извинился перед всеми спортсменами за допинг россиян
Боевую машину спецназа «Чаборз-6» представили в Грозном
В Тунисе задержали корабль с оружием из России
«Короли госзаказа»: кто получает тендеры на миллиарды рублей
Актриса выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале
В небе над Петербургом появились световые столбы
Как церковный раскол сделал патриотов изменниками и шпионами
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Мы не умеем побеждать на заказ. Почему золото ОИ еще не у России Россия не первая, кто недооценивала немцев
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь