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24 февраля, источник: Om1.ru

В частном секторе, где омичи целый день замерзали без света и тепла, включили электричество

Жители просидели в холодных домах почти 12 часов.

К 20:00 вечера, как и обещалось, в частном секторе в районе улиц Ремесленных включили свет. Вместе с ним в дома вернулось отопление, так как газовые котлы там работают на электричестве. Аварию на подстанции удалось ликвидировать в обозначенные сроки.

Однако, по данным портала Om1.ru, некоторые жильцы, уже не надеявшиеся на свет и тепло, забрали детей и разъехались ночевать к родственникам и знакомым. Целый день они провели в холодных квартирах и пытались согреться, включая газовые конфорки. В мэрии им посоветовали использовать альтернативные источники отопления, однако в их условиях это мог быть разве что костер. Люди были вынуждены бегать по магазинам, чтобы подзарядить телефон.

Напомним, сегодня около 8:30 утра обесточено оказалось около 150 домов на улицах 7−13 Ремесленных и Луганской. Вместе со светом отключилось отопление. Причиной предварительно стал разрыв кабеля на подстанции «Омскэлектро».

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