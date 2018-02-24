В частном секторе, где омичи целый день замерзали без света и тепла, включили электричество
Жители просидели в холодных домах почти 12 часов.
Жители просидели в холодных домах почти 12 часов.
К 20:00 вечера, как и обещалось, в частном секторе в районе улиц Ремесленных включили свет. Вместе с ним в дома вернулось отопление, так как газовые котлы там работают на электричестве. Аварию на подстанции удалось ликвидировать в обозначенные сроки.
Однако, по данным портала Om1.ru, некоторые жильцы, уже не надеявшиеся на свет и тепло, забрали детей и разъехались ночевать к родственникам и знакомым. Целый день они провели в холодных квартирах и пытались согреться, включая газовые конфорки. В мэрии им посоветовали использовать альтернативные источники отопления, однако в их условиях это мог быть разве что костер. Люди были вынуждены бегать по магазинам, чтобы подзарядить телефон.
Напомним, сегодня около 8:30 утра обесточено оказалось около 150 домов на улицах 7−13 Ремесленных и Луганской. Вместе со светом отключилось отопление. Причиной предварительно стал разрыв кабеля на подстанции «Омскэлектро».
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