В частном секторе, где омичи целый день замерзали без света и тепла, включили электричество

К 20:00 вечера, как и обещалось, в частном секторе в районе улиц Ремесленных включили свет. Вместе с ним в дома вернулось отопление, так как газовые котлы там работают на электричестве. Аварию на подстанции удалось ликвидировать в обозначенные сроки.

Однако, по данным портала Om1.ru, некоторые жильцы, уже не надеявшиеся на свет и тепло, забрали детей и разъехались ночевать к родственникам и знакомым. Целый день они провели в холодных квартирах и пытались согреться, включая газовые конфорки. В мэрии им посоветовали использовать альтернативные источники отопления, однако в их условиях это мог быть разве что костер. Люди были вынуждены бегать по магазинам, чтобы подзарядить телефон.