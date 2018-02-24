В Самаре на Ново-Вокзальной водитель иномарки устроил массовое ДТП

ДТП произошло несколько часов назад. По информации очевидцев, водитель белого автомобиля двигался по Ново-Вокзальной и собрал несколько машин. Машины, которые задевал нарушитель разбросаны по всей улице.

— Только что, в хлам пьяный водитель устроил GTA на дорогах Самары. Битые автомобили стоят от перекрёстка Ново Вокзальная до кинотеатра Шипка по Стара Загоре. Подробности в следующих новостях. Будьте аккуратны на дорогах, — рассказали свидетели ДТП.