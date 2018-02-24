В Самаре на Ново-Вокзальной водитель иномарки устроил массовое ДТП
Как сообщают очевидцы, водитель оказался невероятно пьяным.
Как сообщают очевидцы, водитель оказался невероятно пьяным.
ДТП произошло несколько часов назад. По информации очевидцев, водитель белого автомобиля двигался по
— Только что, в хлам пьяный водитель устроил GTA на дорогах Самары. Битые автомобили стоят от перекрёстка Ново Вокзальная до кинотеатра Шипка по Стара Загоре. Подробности в следующих новостях. Будьте аккуратны на дорогах, — рассказали свидетели ДТП.
«Двенадцатая» и «Одиннадцатая» пострадали больше всего, кроме иномарки нарушителя. В ДТП никто не пострадал, детально подробности устанавливаются.
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