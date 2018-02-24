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24 февраля, источник: Pro Город Самара

В Самаре на Ново-Вокзальной водитель иномарки устроил массовое ДТП

Как сообщают очевидцы, водитель оказался невероятно пьяным.

ДТП произошло несколько часов назад. По информации очевидцев, водитель белого автомобиля двигался по Ново-Вокзальной и собрал несколько машин. Машины, которые задевал нарушитель разбросаны по всей улице.

 — Только что, в хлам пьяный водитель устроил GTA на дорогах Самары. Битые автомобили стоят от перекрёстка Ново Вокзальная до кинотеатра Шипка по Стара Загоре. Подробности в следующих новостях. Будьте аккуратны на дорогах, — рассказали свидетели ДТП.

«Двенадцатая» и «Одиннадцатая» пострадали больше всего, кроме иномарки нарушителя. В ДТП никто не пострадал, детально подробности устанавливаются.

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