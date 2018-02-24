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24 февраля, источник: РИА Новости

В Подмосковье в кабине фуры нашли тела трех мужчин

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Подмосковье в кабине фуры, приехавшей в РФ из Казахстана, найдены тела трех мужчин, вероятно, отравившихся газом, сообщает в субботу ГСУСК по Московской области.

«Двадцать четвертого февраля в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что машина прибыла на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана.

«В кабине фуры обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. Вероятно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечает ГСУСК.

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