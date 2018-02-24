В Подмосковье в кабине фуры нашли тела трех мужчин

«Двадцать четвертого февраля в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что машина прибыла на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана.