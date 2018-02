В Алматы ожидаются подтопления — ДЧС

Новый Момушулы после автоцона сторону города @akimat_almaty Подпишись @almaty_dtp ☝ #Алматы #Дтп #Гаи #Чп #Пожар #Авария #скорая #нарушение #протокол #законы #штраф #радар #новости #Казахстан #колеса

A post shared by |Алматы ДТП| (@almaty_dtp) on Feb 24, 2018 at 1:53am PST