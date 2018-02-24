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24 февраля, источник: Tengrinews

В Алматы ожидаются подтопления — ДЧС

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы объявил штормовое предупреждение, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Источник: Tengrinews

«ДЧС на основании штормового предупреждения «Казгидромет’от 24 февраля предупреждает! Сегодня и в ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона и снеготаяния в низкогорной зоне Алматинской области ожидаются подтопления», — говорится в сообщении.

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