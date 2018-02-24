В Алматы ожидаются подтопления — ДЧС
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы объявил штормовое предупреждение, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы объявил штормовое предупреждение, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на
«ДЧС на основании штормового предупреждения «Казгидромет’от 24 февраля предупреждает! Сегодня и в ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона и снеготаяния в низкогорной зоне Алматинской области ожидаются подтопления», — говорится в сообщении.
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