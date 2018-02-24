В Алматы ожидаются подтопления — ДЧС

«ДЧС на основании штормового предупреждения «Казгидромет’от 24 февраля предупреждает! Сегодня и в ближайшие сутки в связи с повышением температурного фона и снеготаяния в низкогорной зоне Алматинской области ожидаются подтопления», — говорится в сообщении.