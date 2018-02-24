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24 февраля, источник: Publika.md

В Дурлештах бездомный ударил своего друга ломом по голове

Трагедией закончилось гулянье четверых бездомных в Дурлештах. Минувшим вечером трое мужчин и женщина выпивали на территории бывшей тракторной бригады.

Источник: Publika.md

Между двумя мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один ударил другого по голове ломом. Пострадавший за помощью к врачам не обратился и лёг спать. Утром его подруга обнаружила, что он скончался и вызвала полицию.

Открыто уголовное дело. Агрессора разыскивают.

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