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24 февраля, источник: 36on.ru

Под Воронежем из сломанного автобуса эвакуировали замерзавших взрослых и детей

На трассе в Воронежской области произошло новое ЧП с междугородним рейсовым автобусом, сломавшимся в середине рейса, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент случился в ночь на субботу, 24 января, в Кантемировском районе, на 254 километре автодороги Воронеж — Луганск. Примерно в четыре часа ночи здесь внезапно сломался междугородний рейсовый автобус Калуга — Ереван. Сообщается, что у транспортного средства отказал двигатель из-за того, что дизельное топливо замерзло в сильный мороз.

В результате происшествия 15 человек, в том числе двое детей, оказались в аномально холодную погоду в автобусе с неработающим двигателем. С учетом сильных холодов, установившихся в регионе последние дни, и удаленности от жилья и тепла, пассажиры автобуса могли замерзнуть, им грозило серьезное переохлаждение.

К счастью, этого не случилось — благодаря воронежским полицейским, оперативно решившим проблему. Получив сообщение об аварии, экипаж сотрудников полиции немедленно выехал на место, чтобы первым делом эвакуировать людей, а затем решить проблему с поломкой автобуса.

Первым делом полицейские вывезли с места ДТП женщин и несовершеннолетних, доставив их теплое и обогреваемое помещение. Затем были эвакуированы остальные пассажиры — их привезли на железнодорожный вокзал в центре Кантемировки. Третьим этапом стала транспортировка в безопасное место самого автобуса — его отбуксировали на специальную площадку, где будет проведен ремонт.

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