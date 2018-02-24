Под Воронежем из сломанного автобуса эвакуировали замерзавших взрослых и детей

Инцидент случился в ночь на субботу, 24 января, в Кантемировском районе, на 254 километре автодороги Воронеж — Луганск. Примерно в четыре часа ночи здесь внезапно сломался междугородний рейсовый автобус Калуга — Ереван. Сообщается, что у транспортного средства отказал двигатель из-за того, что дизельное топливо замерзло в сильный мороз.

В результате происшествия 15 человек, в том числе двое детей, оказались в аномально холодную погоду в автобусе с неработающим двигателем. С учетом сильных холодов, установившихся в регионе последние дни, и удаленности от жилья и тепла, пассажиры автобуса могли замерзнуть, им грозило серьезное переохлаждение.

К счастью, этого не случилось — благодаря воронежским полицейским, оперативно решившим проблему. Получив сообщение об аварии, экипаж сотрудников полиции немедленно выехал на место, чтобы первым делом эвакуировать людей, а затем решить проблему с поломкой автобуса.