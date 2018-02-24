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24 февраля, источник: Newtimes.kz

Трое граждан Казахстана найдены мертвыми в Подмосковье

Тела трех граждан Казахстана обнаружены в фуре в Чеховском районе Подмосковья, передает INTERFAX.RU со ссылкой на осведомленного источника.

Источник: Newtimes.kz

«По предварительной информации, в районе деревни Новоселки, в фуре были обнаружены тела трех мужчин 35−40 лет, предварительно, жителей Казахстана», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в фуре рядом с телами были обнаружены газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета «Интерфаксу» подтвердили факт обнаружения тел и сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка.

«По предварительной информации, причиной трагедии стал несчастный случай», — сказала представитель главка Ольга Врадий.

Она добавила, что один погибший уже опознан.

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