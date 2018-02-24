Трое граждан Казахстана найдены мертвыми в Подмосковье
Тела трех граждан Казахстана обнаружены в фуре в Чеховском районе Подмосковья, передает INTERFAX.RU со ссылкой на осведомленного источника.
Тела трех граждан Казахстана обнаружены в фуре в Чеховском районе Подмосковья, передает INTERFAX.RU со ссылкой на осведомленного источника.
«По предварительной информации, в районе деревни Новоселки, в фуре были обнаружены тела трех мужчин 35−40 лет, предварительно, жителей Казахстана», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в фуре рядом с телами были обнаружены газовая горелка и бутылки
В
«По предварительной информации, причиной трагедии стал несчастный случай», — сказала представитель главка Ольга Врадий.
Она добавила, что один погибший уже опознан.
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