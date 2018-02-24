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24 февраля, источник: РИА Новости

Тела погибших в ДТП в Кузбассе туристов доставили в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 24 фев — РИА Новости. Тела погибших в Кемеровской области красноярцев доставлены в Красноярск, сообщил в субботу РИА Новости источник в правительстве Красноярского края.

Источник: РИА Новости

«Тела погибших в ДТП доставлены в Красноярск сегодня вечером», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) в пятницу на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее борт санитарной авиации доставил в Красноярск 12 пострадавших, из которых двое тяжелые.

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