Тела погибших в ДТП в Кузбассе туристов доставили в Красноярск

Авария произошла около 01.00 (21.00 мск) в пятницу на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Чебулинском районе Кемеровской области. Столкнулись грузовая фура Volvo из Самарской области и частный автобус HIGER, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска и следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш (юг Кузбасса).

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры, еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Позднее борт санитарной авиации доставил в Красноярск 12 пострадавших, из которых двое тяжелые.