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24 февраля, источник: Sputniknews.kz

Акмолинские полицейский и бизнесмен осуждены за коррупционный сговор

Руководитель местной полиции за вознаграждение закрывал глаза на нелегальных рабочих на одном из местных элеваторов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. В Акмолинской области экс-начальник райотдела полиции и бизнесмен осуждены за коррупцию к крупному штрафу в размере 34 миллиона тенге, сообщили в пресс-службе суда.

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По версии антикоррупционной службы, экс-начальник ОВД Атбасарского района подполковник Т. на системной основе получал взятки. В июне 2017 года на элеваторе ТОО «ХПП Лана» были выявлены незаконные гастарбайтеры, граждане Узбекистана. Глава полиции предложил за ежемесячную мзду в 200 тысяч тенге не привлекать директора предприятия Ш. к адмответственности за нарушения миграционного законодательства. Директор согласился и передал ему 400 тысяч тенге.

Нацбюро арестовало экс-главу РОВД, а бизнесмен находился под подпиской о невыезде. Против них было возбуждены уголовные дела за получение и дачу взятки. В январе заместитель облпрокурора заключил с подозреваемыми процессуальное соглашение в виде сделки о признании вины.

Атбасарский райсуд вынес решение признать подозреваемых виновными в получении и даче взятки. Пятидесятилетний экс-полицейский лишен звания подполковника и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 22 миллионов 890 тысяч 208 тенге, а 47-летний директор ТОО к штрафу на 12 миллионов тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и обязаны уплатить штраф в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу.

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