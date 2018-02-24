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24 февраля, источник: Sputnik.by

Очевидцы: в ТЦ Dana Mall погибла девушка

По сообщениям очевидцев, погибшей было около 20 лет, причины смерти еще не известны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Девушка погибла в столичном торговом центре Dana Mall, расположенном на улице Петра Мстиславца, сообщили в субботу очевидцы.

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Инцидент произошел вечером в субботу, первыми о ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их данным, девушка упала на пол торгового центра и разбила себе голову. На кадрах очевидцев видна кровь на полу ТЦ. Как сообщили на странице в Twitter «АТН: Новости», обстоятельства смерти еще выясняются.

Согласно предварительным данным, девушке было около 20 лет. О причинах ее падения и смерти судить рано.

Официальные комментарии правоохранительных органов пока опубликованы не были.

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