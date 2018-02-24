Очевидцы: в ТЦ Dana Mall погибла девушка

Инцидент произошел вечером в субботу, первыми о ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их данным, девушка упала на пол торгового центра и разбила себе голову. На кадрах очевидцев видна кровь на полу ТЦ. Как сообщили на странице в Twitter «АТН: Новости», обстоятельства смерти еще выясняются.