Очевидцы: в ТЦ Dana Mall погибла девушка
По сообщениям очевидцев, погибшей было около 20 лет, причины смерти еще не известны.
По сообщениям очевидцев, погибшей было около 20 лет, причины смерти еще не известны.
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Девушка погибла в столичном торговом центре Dana Mall, расположенном на улице Петра Мстиславца, сообщили в субботу очевидцы.
Инцидент произошел вечером в субботу, первыми о ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их данным, девушка упала на пол торгового центра и разбила себе голову. На кадрах очевидцев видна кровь на полу ТЦ. Как сообщили на странице в Twitter «АТН: Новости», обстоятельства смерти еще выясняются.
Согласно предварительным данным, девушке было около 20 лет. О причинах ее падения и смерти судить рано.
Официальные комментарии правоохранительных органов пока опубликованы не были.
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