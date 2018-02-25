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25 февраля, источник: Volga News

В Самаре 32 человека более полутора часов тушили крышу административного здания

В субботу, 24 февраля, в 11:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Нижнехлебная в Железнодорожном районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля административного здания на площади 100 кв. м. В тушении участвовали 32 человека, использовалось девять спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 13:05. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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