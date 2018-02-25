«Быстро поедешь — тихо понесут» — видео смертельного ДТП обсуждают в Приморье

По словам очевидцев, Марк Самурай вылетел на встречную полосу и уже в остановившийся большегруз врезался. Фура уже остановилась, водитель видел, как тащило легковушку. Один погибший, двое пострадавших.
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и медики.
Как говорят местные автолюбители, на данном участке трассы — дорога смерти. «А если гонять там, то это приговор», — пишут в соцсетях.
Также в Instagram родственникам и близким погибшего высказали слова соболезнования. «Это же какая скорость должна быть, чтобы так-то?! Жалко по-человечески!», «Мальчишки поправляйтесь. Родным терпения. Очень жалко вас молоденькие», — пишут комментаторы.
Также вспомнили и практику Советского Союза, когда аварий на дорогах было значительно меньше. «Когда-то давно, в 60−70-е годы, на бортах грузовых машин, а их было большинство на дорогах, писали слоганы. Я маленькая была, но помню, у моего дяди, шофера ЗИЛа, была большая надпись: «Быстро поедешь — тихо понесут!» — написали пользователи.
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