Коньяк и газировка могут слишком дорого обойтись жителю Приморья

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что в ночное время неизвестный мужчина в маске вошел в помещение магазина и, угрожая предметом, который похож на нож, похитил бутылку коньяка и банку газированного напитка. Продавец во время свершения преступления успела нажать на кнопку тревожной сигнализации.