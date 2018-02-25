Коньяк и газировка могут слишком дорого обойтись жителю Приморья
Жителя Большого Камня подозревают в разбойном нападении, об этом DEITA. RU сообщили в
Жителя Большого Камня подозревают в разбойном нападении, об этом DEITA. RU сообщили в
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о разбойном нападения на продуктовый магазин.
На место происшествия прибыла
Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего жителя города Большой Камень. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, где он дал признательные показания.
Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным
Ранее DEITA.RU сообщало, что за «посещение» пляжного домика приморцам грозит реальный срок.
Виктор Бруевич.
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