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09:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Коньяк и газировка могут слишком дорого обойтись жителю Приморья

Жителя Большого Камня подозревают в разбойном нападении, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.


В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о разбойном нападения на продуктовый магазин.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что в ночное время неизвестный мужчина в маске вошел в помещение магазина и, угрожая предметом, который похож на нож, похитил бутылку коньяка и банку газированного напитка. Продавец во время свершения преступления успела нажать на кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего жителя города Большой Камень. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, где он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным корыстно-насильственным преступлениям.

Ранее DEITA.RU сообщало, что за «посещение» пляжного домика приморцам грозит реальный срок.

Виктор Бруевич.

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