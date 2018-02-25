Прокуратура Красноярского края «вычислила» фальшивого безработного

Документы показали, что с мая 2016 года по ноябрь 2016 года молодой житель г. Боготола в качестве безработного получал федеральное пособие. При этом он числился студентом дневного отделения «Техникума транспорта». Таким образом, ловкач незаконно получил из федерального бюджета 76 934,17 руб. Теперь дело о хищении им бюджетных средств направлено в суд.