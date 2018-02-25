В Ачинске сгорел салон ритуальных услуг
Местные жители предполагают, что это происки конкурентов.
Местные жители предполагают, что это происки конкурентов.
Происки конкурентов или замыкание проводки? Жители Ачинска в соцсетях спорят о причине пожара, который произошел в салоне ритуальных услуг.
Крупнейший салон ритуальных услуг «Харон» (расположен на улице Льва Толстого) загорелся под утро 24 февраля. Около пяти часов жители соседних домов увидели столб дыма и позвонили пожарным. И вовремя. Ведь каждая минута была на счету. В нескольких метрах от салона располагается автозаправочная станция. Если бы огонь перекинулся туда, то последствия трудно предугадать.
Как стало известно «Комсомольской правде» — Красноярск, на ликвидацию пожара ушло около четырех часов. Ущерб значительный. Изнутри здание выгорело полностью. Сейчас компетентным органам предстоит установить причину случившегося.
«Конкуренты», — предполагают горожане.
Но пока предварительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки.
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