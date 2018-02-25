В Ачинске сгорел салон ритуальных услуг

Происки конкурентов или замыкание проводки? Жители Ачинска в соцсетях спорят о причине пожара, который произошел в салоне ритуальных услуг.

Крупнейший салон ритуальных услуг «Харон» (расположен на улице Льва Толстого) загорелся под утро 24 февраля. Около пяти часов жители соседних домов увидели столб дыма и позвонили пожарным. И вовремя. Ведь каждая минута была на счету. В нескольких метрах от салона располагается автозаправочная станция. Если бы огонь перекинулся туда, то последствия трудно предугадать.