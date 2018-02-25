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10:25 (мск), источник: Newslab.ru

На Таймыре туристический вертолет завалился на бок при посадке

Днем 24 февраля вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» выполнял туристический рейс из поселка Хатанга.

Источник: РИА "Новости"

На севере Красноярского края вертолет завалился на бок при неудачной посадке, пострадал пассажир. Об этом Newslab.ru сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Днем 24 февраля вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» выполнял туристический рейс из поселка Хатанга. Сначала он совершил остановку на озере Таймыр. Конечной точкой маршрута стал мыс Арктический на острове Комсомолец — это примерно 1000 километров от Хатанги. При посадке из-за сильного бокового ветра вертолет завалился. Травмы получил один человек — у него переломы ноги и ребер.

В причинах происшествия сейчас разбираются следователи.

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