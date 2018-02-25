На Таймыре туристический вертолет завалился на бок при посадке
Днем 24 февраля вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» выполнял туристический рейс из поселка Хатанга.
Днем 24 февраля вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» выполнял туристический рейс из поселка Хатанга.
На севере Красноярского края вертолет завалился на бок при неудачной посадке, пострадал пассажир. Об этом Newslab.ru сообщили в
Днем 24 февраля вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» выполнял туристический рейс из поселка Хатанга. Сначала он совершил остановку на озере Таймыр. Конечной точкой маршрута стал мыс Арктический на острове Комсомолец — это примерно 1000 километров от Хатанги. При посадке
В причинах происшествия сейчас разбираются следователи.
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